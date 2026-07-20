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Немецкое ядерное оружие обострит обстановку в Европе, считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2026
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21:02 20.07.2026
Немецкое ядерное оружие обострит обстановку в Европе, считает эксперт

Ермаков: если Германия получит ядерное оружие, это обострит обстановку в Европе

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков считает, что получение Германией ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте.
  • По его мнению, Германия технически способна создать ядерное оружие в сжатые сроки, однако для подтверждения надежности оружия нужно провести испытания, и главное препятствие заключается в отсутствии достаточной политической воли у немецкого руководства.
  • Ермаков отметил, что с военной точки зрения мало что изменится, так как НАТО остается ядерным альянсом из-за наличия ядерного оружия у США, Франции и Британии.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Если Германия получит ядерное оружие, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, считает эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.
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"Если Германия станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте", - пишет газета ВЗГЛЯД со ссылкой на Ермакова.
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По словам эксперта, Германия технически способна создать ядерное оружие в сжатые сроки - одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов. Однако Ермаков сомневается, что весь цикл уложится в год, к тому же для подтверждения надежности оружия нужно провести испытания. Главное препятствие не в технологиях, а в политической воле, которой у немецкого руководства сейчас вряд ли достаточно, полагает он.
Ермаков напомнил, что Германия задумывалась о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы, но тогда она не создавала свое, а на ее территории размещались американские вооружения - это была часть политики Вашингтона.
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"С военной точки зрения, мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ядерного оружия у США, Франции и Британии", - отметил эксперт.
В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что, по оценкам экспертов НАТО, Германия способна сконструировать ядерное взрывное устройство в срок до одного года. Отмечалось также, что намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает в Европе обеспокоенность с учетом реваншистских настроений в Берлине. В профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают тревогу в связи с активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами ядерно-оружейной направленности, в которых участвуют 30 национальных университетов, отмечали в СВР.
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