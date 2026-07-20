СВР: ключевые объекты немецкого ВПК вовлекли в ядерно-оружейные работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии ведется работа по отработке методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва, узнала СВР.
- В такую деятельность вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны — Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ключевые национальные военно-промышленные концерны вовлечены в ядерно-оружейные работы в Германии, заявили в пресс-бюро СВР России.
"В такую деятельность вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH", - говорится в сообщении.