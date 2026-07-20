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СВР: ключевые объекты немецкого ВПК вовлекли в ядерно-оружейные работы - РИА Новости, 20.07.2026
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11:41 20.07.2026 (обновлено: 12:41 20.07.2026)
СВР: ключевые объекты немецкого ВПК вовлекли в ядерно-оружейные работы

СВР: ключевые концерны ВПК вовлечены в ядерно-оружейные работы в Германии

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии ведется работа по отработке методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва, узнала СВР.
  • В такую деятельность вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны — Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ключевые национальные военно-промышленные концерны вовлечены в ядерно-оружейные работы в Германии, заявили в пресс-бюро СВР России.
По информации СВР, в Брюсселе указывают на существующую в Германии плотную межведомственную координацию в области отработки методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва.
"В такую деятельность вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH", - говорится в сообщении.
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