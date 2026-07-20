Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.

Она вырвала победу в дополнительном времени со счетом 1:0.

Испания стала двукратным победителем турнира.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.

Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Победу европейцам принес Ферран Торрес, забив единственный мяч в дополнительное время на 106-й минуте. В концовке второго тайма полузащитник южноамериканцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку, его удалили с поля.

Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз, победив в обоих случаях. Впервые "Красная фурия" завоевала золото в 2010 году. Она сравнялась с командами Франции и Уругвая (по две победы). Рекордсменами остаются бразильцы (пять чемпионств), далее следуют команды Италии, Германии (по четыре) и Аргентины (три). Один раз чемпионом мира становилась Англия.

Сборная Аргентины, защищавшая титул , сыграла в последней игре турнира в седьмой раз в истории. У "Альбиселесте" три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах. Она повторила антирекорд немцев по количеству проигранных финалов.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире участвовали 48 команд, его приняли США, Мексика и Канада.