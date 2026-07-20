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Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
01:02 20.07.2026 (обновлено: 12:11 20.07.2026)
Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

Испания победила Аргентину в финале ЧМ-2026

© REUTERS / Kai PfaffenbachЛамин Ямаль с Кубком мира
Ламин Ямаль с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Ламин Ямаль с Кубком мира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу.
  • Она вырвала победу в дополнительном времени со счетом 1:0.
  • Испания стала двукратным победителем турнира.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке. Победу европейцам принес Ферран Торрес, забив единственный мяч в дополнительное время на 106-й минуте. В концовке второго тайма полузащитник южноамериканцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку, его удалили с поля.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз, победив в обоих случаях. Впервые "Красная фурия" завоевала золото в 2010 году. Она сравнялась с командами Франции и Уругвая (по две победы). Рекордсменами остаются бразильцы (пять чемпионств), далее следуют команды Италии, Германии (по четыре) и Аргентины (три). Один раз чемпионом мира становилась Англия.
Шоу в перерыве финала ЧМ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В перерыве финала ЧМ-2026 показали баннер на все поле с русскими словами
19 июля, 23:18
Сборная Аргентины, защищавшая титул, сыграла в последней игре турнира в седьмой раз в истории. У "Альбиселесте" три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах. Она повторила антирекорд немцев по количеству проигранных финалов.
Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля. Впервые в турнире участвовали 48 команд, его приняли США, Мексика и Канада.
Следующий мундиаль состоится в год столетия первого ЧМ. Его примут Испания, Марокко и Португалия, но три первых матча пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае, который принимал дебютный турнир в 1930-м.
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