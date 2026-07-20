Аргентинцы пытаются посмотреть матч ЧМ через окна баров и киосков

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинцы, которые не смогли попасть домой или в бар, чтобы посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу, прильнули к окнам ресторанов, киосков, супермаркетов - любого заведения, где внутри есть экран, передает корреспондент РИА Новости.