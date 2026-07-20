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Аргентинцы пытаются посмотреть матч ЧМ через окна баров и киосков - РИА Новости, 20.07.2026
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Футбол
 
00:10 20.07.2026
Аргентинцы пытаются посмотреть матч ЧМ через окна баров и киосков

Аргентинцы в Буэнос-Айресе пытаются посмотреть матч ЧМ через окна баров

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинцы смотрели финальный матч чемпионата мира по футболу в ресторанах, супермаркетах и других заведениях с экранами.
  • В центре Буэнос-Айреса люди собирались у экранов на улицах и следили за матчем по радио и из автомобилей.
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июл - РИА Новости. Аргентинцы, которые не смогли попасть домой или в бар, чтобы посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу, прильнули к окнам ресторанов, киосков, супермаркетов - любого заведения, где внутри есть экран, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Буэнос-Айреса люди заполонили улочки и переулки, толпами собираясь у экранов в надежде на гол сборной.
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Матч слушают по радио, по телефону, трансляция раздается из припаркованных автомобилей, маленьких лавочек, полицейских машин.
Люди поют, прыгают, дудят в вувузелы и пытаются придать сил игрокам за тысячи километров.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
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