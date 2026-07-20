ФСБ показала гараж агента Киева, готовившего подрыв участника СВО

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с работой саперов в гараже агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае.

На кадрах специалисты проводят обследование гаража задержанного с использованием наземного роботизированного комплекса, в ходе которого находят компоненты самодельного взрывного устройства, а также большое количество белого порошка, который при проверке оказывается взрывчатым веществом.