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ФСБ показала гараж агента Киева, готовившего подрыв участника СВО - РИА Новости, 20.07.2026
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11:59 20.07.2026
ФСБ показала гараж агента Киева, готовившего подрыв участника СВО

ФСБ показала работу саперов в гараже готовившего теракт в Ставрополье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Ставрополье россиянина задержали за подготовку теракта в отношении участника СВО по заданию украинских спецслужб.
  • Саперы нашли в его гараже компоненты самодельного взрывного устройства и большое количество взрывчатого вещества.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с работой саперов в гараже агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае.
Ранее в ФСБ сообщили, что оперативники задержали на Ставрополье россиянина 1977 года рождения, причастного к подготовке теракта в отношении участника спецоперации. Он по заданию украинских спецслужб провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва его автомобиля.
На кадрах специалисты проводят обследование гаража задержанного с использованием наземного роботизированного комплекса, в ходе которого находят компоненты самодельного взрывного устройства, а также большое количество белого порошка, который при проверке оказывается взрывчатым веществом.
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ПроисшествияСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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