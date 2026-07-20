ФСБ показала гараж агента Киева, готовившего подрыв участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Ставрополье россиянина задержали за подготовку теракта в отношении участника СВО по заданию украинских спецслужб.
- Саперы нашли в его гараже компоненты самодельного взрывного устройства и большое количество взрывчатого вещества.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео с работой саперов в гараже агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставропольском крае.
Ранее в ФСБ сообщили, что оперативники задержали на Ставрополье россиянина 1977 года рождения, причастного к подготовке теракта в отношении участника спецоперации. Он по заданию украинских спецслужб провел разведку по месту проживания бывшего военнослужащего и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства для подрыва его автомобиля.
На кадрах специалисты проводят обследование гаража задержанного с использованием наземного роботизированного комплекса, в ходе которого находят компоненты самодельного взрывного устройства, а также большое количество белого порошка, который при проверке оказывается взрывчатым веществом.