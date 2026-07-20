Провал проекта FCAS показывает раздробленность Европы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) прекращен по решению канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Провал проекта FCAS демонстрирует раздробленность Европы и препятствует сотрудничеству в реализации общей оборонной инициативы.

Программа FCAS была запущена в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale и Eurofighter.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Провал проекта по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) демонстрирует раздробленность Европы, которая препятствует сотрудничеству в реализации общей оборонной инициативы, Провал проекта по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) демонстрирует раздробленность Европы, которая препятствует сотрудничеству в реализации общей оборонной инициативы, пишет издание Foreign Policy.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил 8 июня о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить проект FCAS. Как заявил позднее лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, это провал франко-германского сотрудничества и лично Макрона.

"Его (проекта FCAS - ред.) провал, о котором было объявлено в начале июня, показывает, что в Европу вернулась промышленная разобщенность, препятствуя сотрудничеству в общей оборонной инициативе ", - пишет издание.

Foreign Policy отмечает, что неудавшийся франко-германский проект должен был символизировать то, что Европа в состоянии отказаться от соперничества ради общей цели.

"То, что Франция и Германия снова сосредоточены на военном соперничестве, плохая новость для всей остальной Европы... Отношения между двумя крупнейшими экономиками Европы серьезно ухудшились - доверие между Германией и Францией, которой должно быть в центре любой оборонной структуры Европы, находится в процессе разрушения", - говорится в публикации.