Провал проекта FCAS показывает раздробленность Европы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проект по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) прекращен по решению канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.
- Провал проекта FCAS демонстрирует раздробленность Европы и препятствует сотрудничеству в реализации общей оборонной инициативы.
- Программа FCAS была запущена в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale и Eurofighter.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Провал проекта по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) демонстрирует раздробленность Европы, которая препятствует сотрудничеству в реализации общей оборонной инициативы, пишет издание Foreign Policy.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил 8 июня о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить проект FCAS. Как заявил позднее лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, это провал франко-германского сотрудничества и лично Макрона.
"Его (проекта FCAS - ред.) провал, о котором было объявлено в начале июня, показывает, что в Европу вернулась промышленная разобщенность, препятствуя сотрудничеству в общей оборонной инициативе ", - пишет издание.
Foreign Policy отмечает, что неудавшийся франко-германский проект должен был символизировать то, что Европа в состоянии отказаться от соперничества ради общей цели.
"То, что Франция и Германия снова сосредоточены на военном соперничестве, плохая новость для всей остальной Европы... Отношения между двумя крупнейшими экономиками Европы серьезно ухудшились - доверие между Германией и Францией, которой должно быть в центре любой оборонной структуры Европы, находится в процессе разрушения", - говорится в публикации.
Совместную программу Future Combat Air System (FCAS) запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые стоят на вооружении Германии и Испании. В начале июня Мерц объявил о согласованном с Макроном решении остановить проект.