Песков прокомментировал дискуссию европейских политиков о диалоге с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков отметил, что в Европе, в том числе в ФРГ, ведутся дискуссии о возобновлении диалога с Москвой.
- Однако, по его словам, это не находит отражения в реальной политике стран.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия слышит много дискуссий среди политиков в Европе о возобновлении диалога с Москвой, но они не проецируются на реальную политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе - ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видят ли в Кремле какие-либо сигналы, что власти ФРГ склоняются к более конструктивному подходу.