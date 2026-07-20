Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал дискуссию европейских политиков о диалоге с Россией - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 20.07.2026
Песков прокомментировал дискуссию европейских политиков о диалоге с Россией

Песков: в Европе говорят о диалоге с РФ, но на политике стран это не отражается

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков отметил, что в Европе, в том числе в ФРГ, ведутся дискуссии о возобновлении диалога с Москвой.
  • Однако, по его словам, это не находит отражения в реальной политике стран.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия слышит много дискуссий среди политиков в Европе о возобновлении диалога с Москвой, но они не проецируются на реальную политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышим много заявлений на этот счет, мы слышим много дискуссий среди политиков европейских, в том числе - ФРГ. Но тем не менее в прикладном плане это никак не проецируется на реальную политику этих стран", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, видят ли в Кремле какие-либо сигналы, что власти ФРГ склоняются к более конструктивному подходу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Уговорили: мира не будет. Европа подписалась на войну с Россией
15 июля, 08:00
 
В миреРоссияГерманияЕвропаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала