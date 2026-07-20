Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Банки европейских стран отказывают россиянам в открытии счетов.

Банки не признают, что причиной отказа является гражданство россиян, и говорят о «незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях».

Из-за ограничений россиянам в ЕС приходится полагаться на наличные, что может вызвать вопросы от властей при превышении максимальной суммы оплаты.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банки европейских стран отказывают конкретно россиянам в открытии счетов, но стремятся скрыть эту дискриминацию по национальному признаку, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

"Насчет вопроса создания банковских счетов - российские граждане, как правило, сталкиваются тут с проблемами", - сказал он.

Хотя банки в ЕС отказывают россиянам в открытии счетов, они не признают, что причиной выступает их гражданство. Вместо этого в банках лишь вежливо говорят о "незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях", добавил Геррейру. Он подчеркнул, что гражданам России в странах Евросоюза из-за этого приходится полагаться на привозимые с собой наличные.