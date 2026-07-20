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Европейские банки пытаются скрыть дискриминацию россиян, рассказал юрист - РИА Новости, 20.07.2026
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04:14 20.07.2026 (обновлено: 05:20 20.07.2026)
Европейские банки пытаются скрыть дискриминацию россиян, рассказал юрист

Геррейру: стремятся скрыть дискриминацию россиян при открытии счетов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банки европейских стран отказывают россиянам в открытии счетов.
  • Банки не признают, что причиной отказа является гражданство россиян, и говорят о «незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях».
  • Из-за ограничений россиянам в ЕС приходится полагаться на наличные, что может вызвать вопросы от властей при превышении максимальной суммы оплаты.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Банки европейских стран отказывают конкретно россиянам в открытии счетов, но стремятся скрыть эту дискриминацию по национальному признаку, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
"Насчет вопроса создания банковских счетов - российские граждане, как правило, сталкиваются тут с проблемами", - сказал он.
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Хотя банки в ЕС отказывают россиянам в открытии счетов, они не признают, что причиной выступает их гражданство. Вместо этого в банках лишь вежливо говорят о "незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях", добавил Геррейру. Он подчеркнул, что гражданам России в странах Евросоюза из-за этого приходится полагаться на привозимые с собой наличные.
"Многие страны поддерживают ограничения по максимальной сумме оплаты наличными. При ее превышении к россиянам, разумеется, будут вопросы от властей", - добавил он.
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