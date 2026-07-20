Рейтинг@Mail.ru
Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил в МВД - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 20.07.2026 (обновлено: 18:06 20.07.2026)
Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил в МВД

Таро: Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Эстонии и ЕС
Флаги Эстонии и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Эстонии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.
  • По словам Таро, граница будет закрыта только в случае непосредственной опасности для Эстонии.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.
"При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае, если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта", - приводит слова Таро телерадиокомпания ERR.
По мнению министра, в данный момент непосредственной угрозы нет.
Как отмечает телерадиокомпания ERR, вопрос о закрытии границы с РФ возник на фоне аналогичного решения финских властей, однако в Таллине не считают этот шаг необходимым.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Власти Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Финские предприниматели надеются на открытие границы с Россией, пишут СМИ
6 мая, 15:02
 
В миреРоссияЭстонияФинляндияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала