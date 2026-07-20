Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил в МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.
- По словам Таро, граница будет закрыта только в случае непосредственной опасности для Эстонии.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.
"При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае, если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта", - приводит слова Таро телерадиокомпания ERR.
По мнению министра, в данный момент непосредственной угрозы нет.
Как отмечает телерадиокомпания ERR, вопрос о закрытии границы с РФ возник на фоне аналогичного решения финских властей, однако в Таллине не считают этот шаг необходимым.
Граница между Финляндией и РФ закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Власти Финляндии начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих государств. Финские власти обвиняли Россию якобы в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отвергала обвинения в адрес РФ в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, называя их проявлением двойных стандартов Запада.