Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил в МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.

По словам Таро, граница будет закрыта только в случае непосредственной опасности для Эстонии.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Эстония не видит предпосылок для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.

"При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае, если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта", - приводит слова Таро телерадиокомпания ERR.

По мнению министра, в данный момент непосредственной угрозы нет.

Как отмечает телерадиокомпания ERR, вопрос о закрытии границы с РФ возник на фоне аналогичного решения финских властей, однако в Таллине не считают этот шаг необходимым.