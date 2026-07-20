В "Центре культуры Мере" в Эстонии завершили демонтаж советской символики

Краткий пересказ от РИА ИИ В таллинском «Центре культуры Мере» (бывший Центр русской культуры) завершили демонтаж элементов интерьера с советской символикой.

Из интерьера помещений убрали пятиконечные звезды и изображения серпа и молота, а живописный потолочный плафон закрыли белым натяжным потолком.

В 2025 году власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и его передачу местному культурному центру «Котел культуры».

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Демонтаж элементов интерьера, содержащих советскую символику, завершили в таллинском "Центре культуры Мере", ранее носившим название Центра русской культуры (ЦРК), сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В июне издание Postimees сообщало, что власти Эстонии распорядились демонтировать всю советскую символику в парадном зале Центра мероприятий Мере (бывший Центр русской культуры) в Таллине , работы должны были пройти в первой половине июля. Издание напоминало, что в апреле 2025 года власти Таллинна демонтировали советский декоративный герб с фасада здания Центра, объяснив это соображениями конструкционной безопасности.

"В столичном "Центре культуры Мере" завершились работы, в ходе которых из зрительного зала был удален декор с советской символикой", - говорится в сообщении ERR.

По словам директора центра "Мере" Керта Талисту, из интерьера помещений убрали пятиконечные звезды и изображения серпа и молота, а "живописный потолочный плафон" закрыли белым натяжным потолком.

Телерадиокомпания добавляет, что работы были согласованы с местным департаментом охраны памятников старины.

В 2025 году власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу местному культурному центру "Котел культуры", информирует телерадиокомпания ERR.

Ранее руководители творческих коллективов, работающих в ЦРК, заявили, что его упразднение в нынешнем виде "приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно станет шагом к маргинализации общества", как сообщала телерадиокомпания ERR со ссылкой на их обращение.