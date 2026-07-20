Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

Потребление газа в ЕС в июне выросло на 1,4 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребление газа в Евросоюзе в июне выросло на 1,4% в годовом выражении и составило 16,6 миллиарда кубометров.

Рост потребления газа связан с увеличением спроса на охлаждение из-за сильной жары и снижением выработки на ветровых и гидроэлектростанциях.

Производство электроэнергии в ЕС в июне увеличилось на 2,3%, при этом выработка на газовых электростанциях выросла на 9%, а на угольных — на 25%.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Потребление газа в Евросоюзе в июне выросло на 1,4% в годовом выражении и составило 16,6 миллиарда кубометров, говорится в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"В июне 2026 года потребление природного газа в ЕС увеличилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 16,6 миллиарда кубометров", - говорится в докладе.

Отмечается, что этот рост в первую очередь был связан с энергетическим сектором, поскольку сильная жара на большей части территории Европы привела к увеличению спроса на охлаждение, в то время как снижение выработки на ветровых электростанциях (ВЭС) и гидроэлектростанциях (ГЭС) увеличило зависимость от газовой генерации.

Потребление газа промышленными предприятиями продолжало оказывать устойчивую поддержку общему спросу, в то время как бытовое потребление оставалось низким из-за сезонных факторов.

Производство электроэнергии в ЕС в июне увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 203 ТВт.ч. Выработка электроэнергии на газовых электростанциях выросла на 9%, а на угольных - на 25%.

Солнечная генерация увеличилась на 10%, в то время как выработка ВЭС и ГЭС снизилась на 11% и 9% соответственно. Производство электроэнергии на атомных электростанциях уменьшилось на 0,7%.