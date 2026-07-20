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Ермолаев не захотел говорить о причастности Киева к покушению на него - РИА Новости, 20.07.2026
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15:15 20.07.2026
Ермолаев не захотел говорить о причастности Киева к покушению на него

Ермолаев не захотел говорить о причастности Киева к покушению на него в Монако

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На украинского бизнесмена Вадима Ермолаева было совершено покушение в Монако.
  • Вадим Ермолаев обвинил офицеров ГУР Украины в причастности к покушению, однако отказался комментировать ситуацию, чтобы не затруднить работу следователей.
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, не захотел отвечать на вопрос о причастности украинских властей к нападению.
Издание Nice-Matin 15 июля сообщило со ссылкой на письмо Ермолаева, что он обвинил офицеров ГУР Украины в причастности к этому покушению.
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"Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. На данном этапе любое публичное высказывание предположений может затруднить работу следователей. Я не хочу ни строить догадки, ни каким-либо образом вмешиваться в ход расследования", - сказал он в письменном интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к преступлению.
Бизнесмен добавил, что не знает, кто желает ему зла, и что предпочитает не комментировать различные гипотезы, пока ведется расследование.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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