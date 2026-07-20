Ермолаев не захотел говорить о причастности Киева к покушению на него

Краткий пересказ от РИА ИИ На украинского бизнесмена Вадима Ермолаева было совершено покушение в Монако.

Вадим Ермолаев обвинил офицеров ГУР Украины в причастности к покушению, однако отказался комментировать ситуацию, чтобы не затруднить работу следователей.

ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, не захотел отвечать на вопрос о причастности украинских властей к нападению.

Издание Nice-Matin 15 июля сообщило со ссылкой на письмо Ермолаева , что он обвинил офицеров ГУР Украины в причастности к этому покушению.

"Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. На данном этапе любое публичное высказывание предположений может затруднить работу следователей. Я не хочу ни строить догадки, ни каким-либо образом вмешиваться в ход расследования", - сказал он в письменном интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос о возможной причастности Киева к преступлению.

Бизнесмен добавил, что не знает, кто желает ему зла, и что предпочитает не комментировать различные гипотезы, пока ведется расследование.