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Бизнесмен Ермолаев не подозревал о рисках покушения на него - РИА Новости, 20.07.2026
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13:13 20.07.2026
Бизнесмен Ермолаев не подозревал о рисках покушения на него

Украинский бизнесмен Ермолаев заявил, что не знал о рисках для своей жизни

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ермолаев заявил, что не подозревал о возможных рисках для его жизни и намерен продолжить жить в княжестве.
  • Генпрокурор Монако сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт, а Ермолаев обвинил в покушении украинскую разведку.
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, заявил, что не подозревал о возможных рисках для его жизни.
"До этого нападения у меня не было никаких оснований полагать, что моя жизнь может быть в опасности, тем более в таком месте, как Монако", - сказал он в интервью изданию Nice-Matin.
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Он добавил, что намерен продолжить жить в княжестве. При этом, по словам бизнесмена, пока не завершится расследование, невозможно с уверенностью сказать, есть ли еще риски для жизни.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Сам Ермолаев обвинил в покушении на него украинскую разведку.
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