Бизнесмен Ермолаев не подозревал о рисках покушения на него

ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, заявил, что не подозревал о возможных рисках для его жизни.

Он добавил, что намерен продолжить жить в княжестве. При этом, по словам бизнесмена, пока не завершится расследование, невозможно с уверенностью сказать, есть ли еще риски для жизни.