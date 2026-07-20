В ЕР предложили улучшить систему оповещения жителей приграничья об угрозах

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Оповещения жителей приграничных регионов РФ о беспилотной и ракетной опасности необходимо дублировать через радиосвязь, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.

Он объяснил, что сейчас оповещения в основном приходят по мобильной связи - через сообщения или мессенджер "Макс". При этом в приграничье она не всегда стабильна.