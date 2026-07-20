Рейтинг@Mail.ru
В ЕР предложили улучшить систему оповещения жителей приграничья об угрозах - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 20.07.2026
В ЕР предложили улучшить систему оповещения жителей приграничья об угрозах

В ЕР предложили оповещать жителей приграничья об угрозах с помощью радиосвязи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
"Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поддубный, представитель "Единой России", предложил дублировать оповещения о беспилотной и ракетной опасности в приграничных регионах через радиосвязь.
  • Сейчас оповещения приходят по мобильной связи, но она не всегда стабильна в приграничье, поэтому предлагается использовать радиосвязь как альтернативный способ оповещения.
  • Военнослужащие бригады "БАРС-Курск" поддержали инициативу Поддубного.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Оповещения жителей приграничных регионов РФ о беспилотной и ракетной опасности необходимо дублировать через радиосвязь, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
Он объяснил, что сейчас оповещения в основном приходят по мобильной связи - через сообщения или мессенджер "Макс". При этом в приграничье она не всегда стабильна.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами. 13 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Правительство выделит средства для потерявших дома жителей приграничья
13 июля, 10:56
"Поэтому необходимо дублировать оповещение через радиосвязь. Сейчас в приграничье большое количество людей пользуются любительскими радиостанциями, ДМР-радиостанциями, которые позволяют организовать связь, когда телефон не работает", - цитируют Поддубного на сайте партии.
Такое предложение Герой России озвучил на встрече с бойцами бригады "БАРС-Курск". Военнослужащие поддержали инициативу, отмечается в публикации.
"Будем прорабатывать и оперативно решать этот вопрос по линии "Единой России", - приводят слова Поддубного на сайте ЕР.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки Всё для победы! в рамках форума Общероссийского народного фронта - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Путину показали скорую для приграничья с бронеодеялом и бронежилетами
13 июля, 17:11
 
ОбществоРоссияЕвгений ПоддубныйЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала