В ЕР предложили улучшить систему оповещения жителей приграничья об угрозах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поддубный, представитель "Единой России", предложил дублировать оповещения о беспилотной и ракетной опасности в приграничных регионах через радиосвязь.
- Сейчас оповещения приходят по мобильной связи, но она не всегда стабильна в приграничье, поэтому предлагается использовать радиосвязь как альтернативный способ оповещения.
- Военнослужащие бригады "БАРС-Курск" поддержали инициативу Поддубного.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Оповещения жителей приграничных регионов РФ о беспилотной и ракетной опасности необходимо дублировать через радиосвязь, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный.
Он объяснил, что сейчас оповещения в основном приходят по мобильной связи - через сообщения или мессенджер "Макс". При этом в приграничье она не всегда стабильна.
"Поэтому необходимо дублировать оповещение через радиосвязь. Сейчас в приграничье большое количество людей пользуются любительскими радиостанциями, ДМР-радиостанциями, которые позволяют организовать связь, когда телефон не работает", - цитируют Поддубного на сайте партии.
Такое предложение Герой России озвучил на встрече с бойцами бригады "БАРС-Курск". Военнослужащие поддержали инициативу, отмечается в публикации.
"Будем прорабатывать и оперативно решать этот вопрос по линии "Единой России", - приводят слова Поддубного на сайте ЕР.