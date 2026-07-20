Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре непростой

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре сложилась непростая, но контролируемая, противник из-за отсутствия успехов на фронте бьет по гражданским объектам, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"И, конечно же, важнейший вопрос – это город атомщиков (Энергодар - ред.). Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте... выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением", - сказал Балицкий.