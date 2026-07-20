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Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре непростой - РИА Новости, 20.07.2026
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12:48 20.07.2026
Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре непростой

Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре непростой, но контролируемой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Балицкий назвал ситуацию в Энергодаре сложной, но контролируемой.
  • Он отметил, что ВСУ бьют по гражданским объектам из-за отсутствия успехов на фронте.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Ситуация в Энергодаре сложилась непростая, но контролируемая, противник из-за отсутствия успехов на фронте бьет по гражданским объектам, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В понедельник в Кремле Путин провел рабочую встречу с Балицким.
"И, конечно же, важнейший вопрос – это город атомщиков (Энергодар - ред.). Сложилась сложная ситуация, но абсолютно контролируемая. Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте... выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьет по населенным пунктам, связанным с жизнедеятельностью, обеспечением", - сказал Балицкий.
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ЭнергодарРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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