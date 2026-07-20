Отец и сын из Ставрополья не раз срывались при восхождении на Эльбрус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Эльбрусе при восхождении сорвались отец и сын из Ставропольского края, 11-летний ребенок погиб.
- Альпинисты не регистрировались у спасателей.
- Пострадавшего мужчину и тело погибшего ребенка эвакуировали в поселок Терскол.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Отец и сын из Ставропольского края несколько раз срывались во время восхождения на Эльбрус, последний срыв оказался смертельным для 11-летнего ребенка, сообщил РИА Новости начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев со ссылкой на пострадавшего мужчину.
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"Он (отец ребенка – ред.) говорит, на западную (вершину – ред.) сходили, оттуда начали восточную (вершину – ред.) траверсировать, в связке шли и там несколько раз срывались, падали. В результате вот мальчик погиб", - сказал Гулиев.
Он также добавил, что альпинисты не регистрировались у спасателей.
"Нет, не было ни регистрации, ничего. В общем, как-то сами по себе они были", - заметил начальник отряда, отвечая на вопрос РИА Новости о том, была ли у альпинистов регистрация в МЧС.
В воскресенье в отряде МЧС сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. Утром в понедельник пострадавшего мужчину и тело погибшего ребенка вертолетом эвакуировали в поселок Терскол.