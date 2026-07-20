Отец и сын из Ставрополья не раз срывались при восхождении на Эльбрус

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"Он (отец ребенка – ред.) говорит, на западную (вершину – ред.) сходили, оттуда начали восточную (вершину – ред.) траверсировать, в связке шли и там несколько раз срывались, падали. В результате вот мальчик погиб", - сказал Гулиев.