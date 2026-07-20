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Появились детали о маршруте, которым шли сорвавшиеся на Эльбрусе отец и сын - РИА Новости, 20.07.2026
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15:23 20.07.2026
Появились детали о маршруте, которым шли сорвавшиеся на Эльбрусе отец и сын

Спасатель рассказал о маршруте, которым шли сорвавшиеся на Эльбрусе отец и сын

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/MAXПоисково-спасательные отряд в поисках мужчины и тела 11-летнего мальчика на склоне Эльбруса
Поисково-спасательные отряд в поисках мужчины и тела 11-летнего мальчика на склоне Эльбруса - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/MAX
Поисково-спасательные отряд в поисках мужчины и тела 11-летнего мальчика на склоне Эльбруса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Эльбрусе сорвались два альпиниста, отец и сын 1986 и 2015 года рождения, мальчик погиб, мужчина получил травмы.
  • Маршрут на восточную вершину Эльбруса не сложный для взрослых, но требует подготовки.
  • Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отметил, что подобный маршрут не предназначен для ребенка, особенно 11-летнего.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Маршрут, по которому совершали восхождение на Эльбрус сорвавшиеся отец и сын из Ставропольского края, не сложен для взрослых, но не предназначен для детей, сообщил РИА Новости начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.
В воскресенье в отряде сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. Утром в понедельник пострадавшего мужчину и тело погибшего ребенка вертолетом эвакуировали в поселок Терскол.
"Маршрут на восточную вершину Эльбруса не сложный, но, конечно, для него нужна подготовка, надо знать район. Там есть участки, где довольно круто, но так в целом не сложный маршрут", - сказал Гулиев.
При этом он добавил, что для ребенка, особенно 11-летнего, подобный маршрут все же не предназначен.
"Для ребенка, конечно, сложно, очень большая нагрузка. Официально запретов нет, но раньше всегда было так, что до 14 лет на гору по таким маршрутам нельзя водить детей. Сейчас, к сожалению, кто как хочет, так ходит, мы на это повлиять не можем", - заметил начальник отряда.
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ПроисшествияЭльбрусСтавропольский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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