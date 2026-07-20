Появились детали о маршруте, которым шли сорвавшиеся на Эльбрусе отец и сын

Краткий пересказ от РИА ИИ На Эльбрусе сорвались два альпиниста, отец и сын 1986 и 2015 года рождения, мальчик погиб, мужчина получил травмы.

Маршрут на восточную вершину Эльбруса не сложный для взрослых, но требует подготовки.

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отметил, что подобный маршрут не предназначен для ребенка, особенно 11-летнего.

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Маршрут, по которому совершали восхождение на Эльбрус сорвавшиеся отец и сын из Ставропольского края, не сложен для взрослых, но не предназначен для детей, сообщил РИА Новости начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

В воскресенье в отряде сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУ СК РФ по региону, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. Утром в понедельник пострадавшего мужчину и тело погибшего ребенка вертолетом эвакуировали в поселок Терскол.

"Маршрут на восточную вершину Эльбруса не сложный, но, конечно, для него нужна подготовка, надо знать район. Там есть участки, где довольно круто, но так в целом не сложный маршрут", - сказал Гулиев.

При этом он добавил, что для ребенка, особенно 11-летнего, подобный маршрут все же не предназначен.