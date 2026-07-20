Эвакуация мужчины и тела его сына со склона Эльбруса

Эвакуация мужчины и тела его сына со склона Эльбруса

Отец мальчика, погибшего на Эльбрусе, отказался от госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе на высоте около 4200–4600 метров.

Первый получил травмы, второй погиб.

Утром их эвакуировали в поселок Терскол.

Мужчина от госпитализации отказался.

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Отец погибшего во время восхождения на Эльбрус 11-летнего ребенка после эвакуации отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

В воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУСК РФ по региону, отец 1986 года рождения получил множественные травмы, его сын 2015 года рождения в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. Утром в понедельник мужчину и тело погибшего ребенка вертолетом эвакуировали в поселок Терскол.

"После эвакуации пострадавший мужчина отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах региона РИА Новости добавили, что мужчина не получил серьезных травм.