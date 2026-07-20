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Отец мальчика, погибшего на Эльбрусе, отказался от госпитализации - РИА Новости, 20.07.2026
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13:11 20.07.2026 (обновлено: 13:15 20.07.2026)
Отец мальчика, погибшего на Эльбрусе, отказался от госпитализации

Отец погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика отказался от госпитализации

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/MAXЭвакуация мужчины и тела его сына со склона Эльбруса
Эвакуация мужчины и тела его сына со склона Эльбруса - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/MAX
Эвакуация мужчины и тела его сына со склона Эльбруса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе на высоте около 4200–4600 метров.
  • Первый получил травмы, второй погиб.
  • Утром их эвакуировали в поселок Терскол.
  • Мужчина от госпитализации отказался.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Отец погибшего во время восхождения на Эльбрус 11-летнего ребенка после эвакуации отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУСК РФ по региону, отец 1986 года рождения получил множественные травмы, его сын 2015 года рождения в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. Утром в понедельник мужчину и тело погибшего ребенка вертолетом эвакуировали в поселок Терскол.
"После эвакуации пострадавший мужчина отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах региона РИА Новости добавили, что мужчина не получил серьезных травм.
"Он спокойно передвигается, его уже отправили в Нальчик, где с ним работают следователи", - заметил собеседник.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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