Отец мальчика, погибшего на Эльбрусе, отказался от госпитализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отец и 11-летний сын сорвались на Эльбрусе на высоте около 4200–4600 метров.
- Первый получил травмы, второй погиб.
- Утром их эвакуировали в поселок Терскол.
- Мужчина от госпитализации отказался.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Отец погибшего во время восхождения на Эльбрус 11-летнего ребенка после эвакуации отказался от госпитализации, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. По данным СУСК РФ по региону, отец 1986 года рождения получил множественные травмы, его сын 2015 года рождения в результате падения скончался. В ведомстве агентству уточнили, что семья родом из Донецка, но последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. Утром в понедельник мужчину и тело погибшего ребенка вертолетом эвакуировали в поселок Терскол.
"После эвакуации пострадавший мужчина отказался от госпитализации", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах региона РИА Новости добавили, что мужчина не получил серьезных травм.
"Он спокойно передвигается, его уже отправили в Нальчик, где с ним работают следователи", - заметил собеседник.