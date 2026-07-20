Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его сына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и тело его погибшего 11-летнего сына.
- Семья сорвалась на высоте около 4200–4600 метров во время восхождения на восточную вершину горы.
НАЛЬЧИК, 20 июл — РИА Новости. Спасатели вывезли с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына, сообщили в кабардино-балкарском ГУ МЧС.
"Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали пострадавшего и тело <...> в поселок Терскол и передали их медикам и следственно-оперативной группе", — говорится в публикации.
По данным ведомства, они сорвались на высоте около 4200-4600 метров во время восхождения на восточную вершину. В МЧС уточнили, что семья родом из Донецка, последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. В поисках участвовали 12 спасателей.
Следственный комитет организовал проверку. Его председатель Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ее итогам.