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Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его сына - РИА Новости, 20.07.2026
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08:21 20.07.2026 (обновлено: 12:47 20.07.2026)
Со склона Эльбруса эвакуировали мужчину и тело его сына

Со склона Эльбруса спасатели эвакуировали мужчину и тело его 11-летнего сына

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и тело его погибшего 11-летнего сына.
  • Семья сорвалась на высоте около 4200–4600 метров во время восхождения на восточную вершину горы.
НАЛЬЧИК, 20 июл — РИА Новости. Спасатели вывезли с Эльбруса пострадавшего 40-летнего альпиниста и его погибшего 11-летнего сына, сообщили в кабардино-балкарском ГУ МЧС.
"Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали пострадавшего и тело <...> в поселок Терскол и передали их медикам и следственно-оперативной группе", — говорится в публикации.
По данным ведомства, они сорвались на высоте около 4200-4600 метров во время восхождения на восточную вершину. В МЧС уточнили, что семья родом из Донецка, последние несколько лет они проживали в Ставропольском крае. В поисках участвовали 12 спасателей.
Следственный комитет организовал проверку. Его председатель Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ее итогам.
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