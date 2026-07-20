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Политолог раскрыл значение смены главы МИД Британии для России - РИА Новости, 20.07.2026
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10:14 20.07.2026
Политолог раскрыл значение смены главы МИД Британии для России

Йылмаз: смена главы МИД Британии говорит о враждебном курсе в отношении России

© РИА Новости / Анна СкудаеваГлава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд
Глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Анна Скудаева
Глава МИД Великобритании Дэвид Милибэнд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что возможное назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании говорит о неизменности враждебного курса Запада в отношении Москвы.
  • Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой и может быть назначен на пост главы МИД при новом премьере Энди Бернеме.
АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Возможное назначение главой МИД Великобритании русофоба Эда Милибэнда говорит о том, что Запад не намерен менять враждебный курс в отношении Москвы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.
Преемник британского премьера Кира Стармера Энди Бернем после прихода к власти может назначить министра энергетики Милибэнда главой МИД, пишет Sunday Times. Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой. Так, еще в 2015 году, будучи лидером лейбористов, он призывал Запад усилить санкции против Москвы, а Европу обвинял в медлительности с их введением.
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По словам Йылмаза, сообщения СМИ о возможном назначении нового главы британского МИД подтверждают преемственность внешнеполитической линии Лондона независимо от кадровых перестановок.
"Россия не испытывает никаких иллюзий: западная политика в отношении Москвы не меняется и меняться не собирается", — сказал собеседник агентства.
Эксперт считает, что антироссийская риторика остается одним из ключевых элементов политики западных государств, поэтому ожидать существенного улучшения отношений между Россией и Великобританией в ближайшее время не приходится.
По его мнению, Москва давно исходит из того, что персональные изменения в западных правительствах сами по себе не означают пересмотра стратегического курса в отношении России.
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