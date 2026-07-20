Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз считает, что возможное назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании говорит о неизменности враждебного курса Запада в отношении Москвы.

Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой и может быть назначен на пост главы МИД при новом премьере Энди Бернеме.

АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Возможное назначение главой МИД Великобритании русофоба Эда Милибэнда говорит о том, что Запад не намерен менять враждебный курс в отношении Москвы, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Преемник британского премьера Кира Стармера Энди Бернем после прихода к власти может назначить министра энергетики Милибэнда главой МИД, пишет Sunday Times. Милибэнд давно и последовательно выступает с антироссийской риторикой. Так, еще в 2015 году, будучи лидером лейбористов, он призывал Запад усилить санкции против Москвы, а Европу обвинял в медлительности с их введением.

По словам Йылмаза, сообщения СМИ о возможном назначении нового главы британского МИД подтверждают преемственность внешнеполитической линии Лондона независимо от кадровых перестановок.

"Россия не испытывает никаких иллюзий: западная политика в отношении Москвы не меняется и меняться не собирается", — сказал собеседник агентства.

Эксперт считает, что антироссийская риторика остается одним из ключевых элементов политики западных государств, поэтому ожидать существенного улучшения отношений между Россией и Великобританией в ближайшее время не приходится.