В Хакасии появится новая особая экономическая зона

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хакасии будет создана новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа.

Будет расширена особая экономическая зона "Зеленая долина" в Татарстане, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России приняло решение о создании новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Хакасии, также будет расширена ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принято решение о создании новой экономической зоны промышленно-производственного типа в республике Хакасия , а также о расширении особой экономической зоны "Зеленая долина" в Татарстане, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. Подтверждение от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получены", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что правительство на системной основе поддерживает развитие экономики регионов, ОЭЗ - один из таких инструментов.

"Без сомнений надо продолжать внимательно следить за эффективностью, результатом работы особых экономических зон. С учетом того, что у них достаточно длительный инвестиционный горизонт и, конечно, очень разная специализация: от акцентов на производстве, на технологиях до развития туризма, укрепления здоровья", - добавил Мишустин.