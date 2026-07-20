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В Хакасии появится новая особая экономическая зона - РИА Новости, 20.07.2026
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10:53 20.07.2026
В Хакасии появится новая особая экономическая зона

Мишустин: в Хакасии появится новая особая экономическая зона

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСтелла на северной административной границе Республики Хакасия и Красноярского края
Стелла на северной административной границе Республики Хакасия и Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Стелла на северной административной границе Республики Хакасия и Красноярского края. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хакасии будет создана новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа.
  • Будет расширена особая экономическая зона "Зеленая долина" в Татарстане, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России приняло решение о создании новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Хакасии, также будет расширена ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Принято решение о создании новой экономической зоны промышленно-производственного типа в республике Хакасия, а также о расширении особой экономической зоны "Зеленая долина" в Татарстане, в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. Подтверждение от потенциальных инвесторов о намерениях реализовать там свои инициативы получены", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Он отметил, что правительство на системной основе поддерживает развитие экономики регионов, ОЭЗ - один из таких инструментов.
"Без сомнений надо продолжать внимательно следить за эффективностью, результатом работы особых экономических зон. С учетом того, что у них достаточно длительный инвестиционный горизонт и, конечно, очень разная специализация: от акцентов на производстве, на технологиях до развития туризма, укрепления здоровья", - добавил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что проекты, которые реализуются благодаря инструменту ОЭЗ, оказывают положительное воздействие на динамику экономики страны на протяжении многих лет и помогают в работе по привлечению инвесторов в регионы.
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Республика ХакасияМихаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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