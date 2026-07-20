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Невролог пояснила, почему духота особенно опасна диабетикам и гипертоникам - РИА Новости, 20.07.2026
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13:48 20.07.2026
Невролог пояснила, почему духота особенно опасна диабетикам и гипертоникам

Врач Демьяновская: духота создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТонометр
Тонометр - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Духота в квартире создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
  • В жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой, что чревато нарушением водно-солевого баланса и повышенной нагрузкой на сердце и сосуды.
  • Постоянный тепловой стресс в душной квартире может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Духота в квартире создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, а также для людей старшего возраста и детей", - сказала Демьяновская NEWS.ru.
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По словам врача, в жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой: организм теряет много жидкости через пот, что чревато нарушением водно-солевого баланса. Из-за этого сердце и сосуды работают с повышенной нагрузкой, пояснила Демьяновская. Расширение сосудов вызывает учащение пульса и может спровоцировать сбои сердечного ритма, подчеркнула врач.
"У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например во время аномальной жары", - отметила специалист.
Демьяновская добавила, что организм при этом испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.
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