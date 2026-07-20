Невролог пояснила, почему духота особенно опасна диабетикам и гипертоникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Духота в квартире создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

В жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой, что чревато нарушением водно-солевого баланса и повышенной нагрузкой на сердце и сосуды.

Постоянный тепловой стресс в душной квартире может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Духота в квартире создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, а также для людей старшего возраста и детей", - сказала Демьяновская NEWS.ru

По словам врача, в жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой: организм теряет много жидкости через пот, что чревато нарушением водно-солевого баланса. Из-за этого сердце и сосуды работают с повышенной нагрузкой, пояснила Демьяновская. Расширение сосудов вызывает учащение пульса и может спровоцировать сбои сердечного ритма, подчеркнула врач.

"У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например во время аномальной жары", - отметила специалист.