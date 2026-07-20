Приставы взыскали с Дудя* почти 45 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Приставы принудительно взыскали с блогера Юрия Дудя* более 44,9 тысячи рублей из 200 тысяч по иску Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства.

По данным на 20 июля, сумма долга Дудя* составляет 155 093 рубля.

Екатерина Мизулина направила полученные от приставов 43,4 тысячи рублей в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов на передовой.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскали с блогера Юрия Дудя* более 44,9 тысячи рублей из 200 тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В мае агентство сообщало со ссылкой на материалы приставов и судебные документы, что с Дудя* начали принудительно взыскивать 200 тысяч рублей долга по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

По данным на 20 июля, сумма долга Дудя* по соответствующему исполнительному производству составляет 155 093 рублей - так, с него принудительно взыскали более 44,9 тысячи рублей.

В понедельник Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что за последнюю неделю от приставов ей поступили 43,4 тысячи рублей, взысканных с Дудя* в рамках решения суда по иску о защите чести и достоинства.

« "Все средства я направила в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов на передовой. Так Дудь* стал первым иноагентом, который донатит на СВО", - написала глава Лиги безопасного интернета.

Минюст РФ внес Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года.