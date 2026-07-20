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Приставы взыскали с Дудя* почти 45 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2026
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21:59 20.07.2026
Приставы взыскали с Дудя* почти 45 тысяч рублей

РИА Новости: приставы взыскали с Дудя более 44,9 тысячи рублей по иску Мизулиной

© интернет-канал вДудьЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© интернет-канал вДудь
Юрий Дудь*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы принудительно взыскали с блогера Юрия Дудя* более 44,9 тысячи рублей из 200 тысяч по иску Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства.
  • По данным на 20 июля, сумма долга Дудя* составляет 155 093 рубля.
  • Екатерина Мизулина направила полученные от приставов 43,4 тысячи рублей в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов на передовой.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Приставы принудительно взыскали с блогера Юрия Дудя* более 44,9 тысячи рублей из 200 тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В мае агентство сообщало со ссылкой на материалы приставов и судебные документы, что с Дудя* начали принудительно взыскивать 200 тысяч рублей долга по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.
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С блогера Дудя* принудительно взыскали штрафы
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По данным на 20 июля, сумма долга Дудя* по соответствующему исполнительному производству составляет 155 093 рублей - так, с него принудительно взыскали более 44,9 тысячи рублей.
В понедельник Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что за последнюю неделю от приставов ей поступили 43,4 тысячи рублей, взысканных с Дудя* в рамках решения суда по иску о защите чести и достоинства.
«

"Все средства я направила в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов на передовой. Так Дудь* стал первым иноагентом, который донатит на СВО", - написала глава Лиги безопасного интернета.

Минюст РФ внес Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияЕкатерина МизулинаОбщероссийский народный фронтЛига безопасного интернета
 
 
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