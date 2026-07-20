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В Ростовской области в ДТП пострадали два человека - РИА Новости, 20.07.2026
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20:08 20.07.2026 (обновлено: 20:18 20.07.2026)
В Ростовской области в ДТП пострадали два человека

В Ростовской области в массовом ДТП пострадали два человека

© Госавтоинспекция Ростовской области/TelegramПоследствия ДТП с участием 12 автомобилей на трассе "Р280" в Ростовской области
Последствия ДТП с участием 12 автомобилей на трассе Р280 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Последствия ДТП с участием 12 автомобилей на трассе "Р280" в Ростовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В массовом ДТП в Мясниковском районе Ростовской области пострадали два человека.
  • Один из пострадавших был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП в Мясниковском районе Ростовской области, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.
По информации полиции, в понедельник днем на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. ДТП произошло из-за пожара на поле и задымления проезжей части. Сообщалось об одном пострадавшем.
"Пострадало двое. Одному оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ Мясниковского района", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМясниковский районРостовская область
 
 
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