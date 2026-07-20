В Ростовской области в ДТП пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В массовом ДТП в Мясниковском районе Ростовской области пострадали два человека.
- Один из пострадавших был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП в Мясниковском районе Ростовской области, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.
По информации полиции, в понедельник днем на 12-м километре автодороги "Р-280" Новороссия столкнулись 12 автомобилей, из которых два грузовика и десять легковых автомобилей. ДТП произошло из-за пожара на поле и задымления проезжей части. Сообщалось об одном пострадавшем.
"Пострадало двое. Одному оказана медицинская помощь на месте происшествия, второй в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ЦРБ Мясниковского района", - говорится в сообщении.