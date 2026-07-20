"Южная" группировка уничтожила два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.
- Пункты управления были обнаружены и уничтожены в ходе воздушной разведки.
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункт управления беспилотниками, с которого осуществлялись запуски разведывательных дронов противника.
"В результате нескольких попаданий FPV-дронов пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время дальнейшей разведки российские военнослужащие выявили второй пункт управления БПЛА противника и уничтожили.