FPV-дрон заходит на цель от солнца. Архивное фото

FPV-дрон заходит на цель от солнца

"Южная" группировка уничтожила два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.

Пункты управления были обнаружены и уничтожены в ходе воздушной разведки.

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункт управления беспилотниками, с которого осуществлялись запуски разведывательных дронов противника.

"В результате нескольких попаданий FPV-дронов пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.