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"Южная" группировка уничтожила два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 20.07.2026
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14:05 20.07.2026 (обновлено: 14:09 20.07.2026)
"Южная" группировка уничтожила два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

FPV-дроны "Южной" группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Андрей КоцFPV-дрон заходит на цель от солнца
FPV-дрон заходит на цель от солнца - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
FPV-дрон заходит на цель от солнца. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.
  • Пункты управления были обнаружены и уничтожены в ходе воздушной разведки.
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии обнаружили пункт управления беспилотниками, с которого осуществлялись запуски разведывательных дронов противника.
"В результате нескольких попаданий FPV-дронов пункт управления вместе с живой силой противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время дальнейшей разведки российские военнослужащие выявили второй пункт управления БПЛА противника и уничтожили.
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