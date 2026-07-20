На подлете к Москве сбили 58 дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО сбила еще 20 дронов ВСУ, летевших на Москву.
- Ранее мэр Сергей Собянин сообщал о 38 пораженных беспилотниках.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ПВО с полуночи сбила 58 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе "Макс".
До этого поступала информация о 38 пораженных БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18