Российские дроноводы уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

"В ходе дежурства расчетами FPV-дронов была обнаружена и уничтожена дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация", замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области", - сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Заряд.