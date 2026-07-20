Российские дроноводы уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ в Сумской области.
- Военнослужащий отметил, что огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" уничтожили дивизионную самоходную артиллерийскую установку "Акация" ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Заряд.
"В ходе дежурства расчетами FPV-дронов была обнаружена и уничтожена дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация", замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Сумской области", - сообщил агентству начальник расчета БПЛА "Севера" с позывным Заряд.
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