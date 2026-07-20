Самолет дальнего радиолокационного обнаружения пролетел над Рижским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над акваторией Рижского залива.

Самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, затем приблизился к аэропорту Юрмала, пролетел над Рижским заливом и облетел территорию возле эстонского аэропорта Пярну.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Согласно полетным данным, самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве , а после проследовал на север, где вошел в воздушное пространство Латвии . Приблизившись к аэропорту Юрмала, самолет Североатлантического альянса начал движение по кругу.

После облета вокруг аэропорта Юрмала самолет ДРЛО НАТО пролетел над Рижским заливом и несколько раз облетел по кругу территорию возле эстонского аэропорта Пярну на западе страны. На 15.07 мск воздушное судно альянса находилось на пути обратно к аэропорту Юрмала и следовало на высоте около 6 километров со скоростью более 500 километров в час.

Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.