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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения пролетел над Рижским заливом - РИА Новости, 20.07.2026
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16:04 20.07.2026
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения пролетел над Рижским заливом

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО пролетел над Рижским заливом

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над акваторией Рижского залива.
  • Самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, затем приблизился к аэропорту Юрмала, пролетел над Рижским заливом и облетел территорию возле эстонского аэропорта Пярну.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружил в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а также над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно полетным данным, самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, а после проследовал на север, где вошел в воздушное пространство Латвии. Приблизившись к аэропорту Юрмала, самолет Североатлантического альянса начал движение по кругу.
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После облета вокруг аэропорта Юрмала самолет ДРЛО НАТО пролетел над Рижским заливом и несколько раз облетел по кругу территорию возле эстонского аэропорта Пярну на западе страны. На 15.07 мск воздушное судно альянса находилось на пути обратно к аэропорту Юрмала и следовало на высоте около 6 километров со скоростью более 500 километров в час.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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