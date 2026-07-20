Краткий пересказ от РИА ИИ
- На подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики остается около 50 тысяч местных жителей.
- Президент России Владимир Путин заявил, что под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории ДНР.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики остается около 50 тысяч местных жителей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"На подконтрольной Киеву территории ДНР остается около 50 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские военнослужащие признают пророссийские настроения большинства жителей Донбасса, которые ждут прихода российских войск.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, проходившего с 3 по 6 июня, президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой Народной Республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории.
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