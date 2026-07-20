Краткий пересказ от РИА ИИ Российские бойцы с помощью переносного комплекса «Елка» уничтожали разведывательные беспилотники ВСУ «Фурия», «Валькирия» и Hornet в ДНР.

Перед применением комплекса «Елка» необходимо установить специальный пусковой ключ и провести калибровку устройства на ровной поверхности.

Военнослужащий высоко оценил эффективность комплекса «Елка», поставив ему десять баллов из десяти.

ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Российские бойцы с помощью переносного комплекса "Елка" уже уничтожали в ДНР разведывательные беспилотники ВСУ "Фурия", "Валькирия" и Hornet, сообщил РИА Новости механик-водитель подразделения Валерий Иванов.

"С помощью "Елки" мы сбивали украинские разведчики - "Фурию", "Валькирию", "Хорнеты" тоже уничтожали. "Елка" сама по себе очень эффективная, с ее помощью мы сбили большое количество вражеских дронов. Как-то по рации нам передали, что с северной стороны летит разведывательный беспилотник ВСУ . Мы подготовили "Елки", навели их и уничтожили вражеский дрон", - сказал РИА Новости военнослужащий.

По его словам, перед применением комплекса необходимо установить специальный пусковой ключ и провести калибровку устройства на ровной поверхности, которая занимает около 10-12 секунд.

"После калибровки берем комплекс, выходим на открытую местность, чтобы обзору камеры ничего не мешало - ни ветки, ни деревья. Наводим на цель. Когда "Елка" захватывает беспилотник, она подает звуковой сигнал. После этого сначала слегка нажимаем на спусковой крючок, чтобы запустить систему, а затем дожимаем его до конца - и комплекс поражает цель", - пояснил Иванов

Военнослужащий высоко оценил эффективность комплекса. "По десятибалльной шкале - десять из десяти. Меньше я ей не дам. В наше время это очень полезная вещь", - заключил он.