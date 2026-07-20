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Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ с помощью "Елки" - РИА Новости, 20.07.2026
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Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ с помощью "Елки"

Боец рассказал об уничтожении дронов ВСУ с помощью дрона-перехватчика "Елки"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы с помощью переносного комплекса «Елка» уничтожали разведывательные беспилотники ВСУ «Фурия», «Валькирия» и Hornet в ДНР.
  • Перед применением комплекса «Елка» необходимо установить специальный пусковой ключ и провести калибровку устройства на ровной поверхности.
  • Военнослужащий высоко оценил эффективность комплекса «Елка», поставив ему десять баллов из десяти.
ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Российские бойцы с помощью переносного комплекса "Елка" уже уничтожали в ДНР разведывательные беспилотники ВСУ "Фурия", "Валькирия" и Hornet, сообщил РИА Новости механик-водитель подразделения Валерий Иванов.
"С помощью "Елки" мы сбивали украинские разведчики - "Фурию", "Валькирию", "Хорнеты" тоже уничтожали. "Елка" сама по себе очень эффективная, с ее помощью мы сбили большое количество вражеских дронов. Как-то по рации нам передали, что с северной стороны летит разведывательный беспилотник ВСУ. Мы подготовили "Елки", навели их и уничтожили вражеский дрон", - сказал РИА Новости военнослужащий.
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По его словам, перед применением комплекса необходимо установить специальный пусковой ключ и провести калибровку устройства на ровной поверхности, которая занимает около 10-12 секунд.
"После калибровки берем комплекс, выходим на открытую местность, чтобы обзору камеры ничего не мешало - ни ветки, ни деревья. Наводим на цель. Когда "Елка" захватывает беспилотник, она подает звуковой сигнал. После этого сначала слегка нажимаем на спусковой крючок, чтобы запустить систему, а затем дожимаем его до конца - и комплекс поражает цель", - пояснил Иванов.
Военнослужащий высоко оценил эффективность комплекса. "По десятибалльной шкале - десять из десяти. Меньше я ей не дам. В наше время это очень полезная вещь", - заключил он.
Дрон-перехватчик "Елка" - российская разработка, предназначенная для физического уничтожения беспилотников противника. Комплекс устойчив к средствам РЭБ и, по оценкам военных, демонстрирует высокую, близкую к 100% эффективность, поражая цели от FPV-дронов до тяжелых ударных БПЛА. "Елка" активно применяется подразделениями на разных направлениях, а ее простота в использовании позволяет оперативно уничтожать разведывательные и ударные дроны ВСУ.
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