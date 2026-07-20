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Дмитриев назвал ситуацию в Ормузе возобновлением цунами энергокризиса - РИА Новости, 20.07.2026
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11:10 20.07.2026
Дмитриев назвал ситуацию в Ормузе возобновлением цунами энергокризиса

Дмитриев: в Ормузском проливе возобновилось цунами энергетического кризиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, назвал возобновление цунами энергетического кризиса следствием приостановки транзита через Ормузский пролив.
  • Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, оставалось на низком уровне из-за усиления ударов США и Ирана на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал приостановку транзита через Ормузский пролив: это возобновление цунами энергетического кризиса.
Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в выходные дни оставалось на низком уровне, так как США и Иран усилили удары на Ближнем Востоке, сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на данные о передвижениях судов в понедельник.
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"Цунами энергетического кризиса возобновилось", - написал Дмитриев в X.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило ранее в понедельник, что вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.
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