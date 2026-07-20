Дмитриев назвал ситуацию в Ормузе возобновлением цунами энергокризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, назвал возобновление цунами энергетического кризиса следствием приостановки транзита через Ормузский пролив.
- Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, оставалось на низком уровне из-за усиления ударов США и Ирана на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал приостановку транзита через Ормузский пролив: это возобновление цунами энергетического кризиса.
Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в выходные дни оставалось на низком уровне, так как США и Иран усилили удары на Ближнем Востоке, сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на данные о передвижениях судов в понедельник.
"Цунами энергетического кризиса возобновилось", - написал Дмитриев в X.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило ранее в понедельник, что вооруженные силы США завершили девятую волну ударов по Ирану.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.