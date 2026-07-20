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В Подмосковье планируют открыть 26 детских садов до конца 2026 года - РИА Новости, 20.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:26 20.07.2026

В Подмосковье планируют открыть 26 детских садов до конца 2026 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичДети играют в детском саду 360
Дети играют в детском саду 360 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Московской области продолжается активная работа по развитию сети дошкольных учреждений. В 2026 году в регионе планируется открыть 26 детских садов, написал 360.ru.
Эта инициатива позволит существенно сократить очереди в дошкольные учреждения, что особенно актуально для активно застраивающихся микрорайонов с растущим числом молодых семей. Финансирование программы осуществляется комплексно: из бюджета региона на строительство выделяется свыше 2,5 миллиарда рублей, при этом большая часть объектов возводится силами инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул важность взаимодействия властей с застройщиками, которые обеспечивают своевременный ввод качественных социальных объектов, и привел в пример эффективное сотрудничество в Балашихе. Оценивая ход таких работ на практике, он вместе с главой города Сергеем Юровым проинспектировал строящийся детский сад на 255 мест в микрорайоне Авиаторов, готовность которого уже превышает 70%.
Директор по строительству группы "Самолет" Кирилл Гриценко заверил, что все работы ведутся строго по графику. Трехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 11 групп и будет оборудовано всем необходимым – от пищеблока до медицинского пункта, а на прилегающей территории появятся игровые комплексы и теневые навесы. После завершения внутренних отделочных работ и монтажа инженерных систем начнутся благоустройство территории, установка ограждения и игровых площадок. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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