В Подмосковье планируют открыть 26 детских садов до конца 2026 года

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Московской области продолжается активная работа по развитию сети дошкольных учреждений. В 2026 году в регионе планируется открыть 26 детских садов, написал В Московской области продолжается активная работа по развитию сети дошкольных учреждений. В 2026 году в регионе планируется открыть 26 детских садов, написал 360.ru

Эта инициатива позволит существенно сократить очереди в дошкольные учреждения, что особенно актуально для активно застраивающихся микрорайонов с растущим числом молодых семей. Финансирование программы осуществляется комплексно: из бюджета региона на строительство выделяется свыше 2,5 миллиарда рублей, при этом большая часть объектов возводится силами инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул важность взаимодействия властей с застройщиками, которые обеспечивают своевременный ввод качественных социальных объектов, и привел в пример эффективное сотрудничество в Балашихе. Оценивая ход таких работ на практике, он вместе с главой города Сергеем Юровым проинспектировал строящийся детский сад на 255 мест в микрорайоне Авиаторов, готовность которого уже превышает 70%.