Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Мурманской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На автодороге Апатиты — Кировск водитель маршрутного автобуса съехал в кювет и опрокинул машину на бок.
- Госпитализированы три человека, в том числе 8-летняя девочка.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.
МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Кировске Мурманской области, где пострадали несколько человек, сообщило ведомство.
В воскресенье стало известно о том, что на автодороге Апатиты – Кировск водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, после чего маршрутка опрокинулась на бок. По данным ГАИ по региону, госпитализированы три человека, в том числе 8-летняя девочка. В ведомстве уточнили, что водитель был трезв, а ДТП произошло из-за ухудшения его самочувствия.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Мурманской области", - говорится в канале СК РФ в "Макс".
В сообщении уточняется, что следственные органы СК России по Мурманской области проводят проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).