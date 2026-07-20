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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Мурманской области - РИА Новости, 20.07.2026
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11:11 20.07.2026
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Мурманской области

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой в Кировске

© Фото : Прокуратура Мурманской области/MAXМикроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
Микроавтобус Газель с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Прокуратура Мурманской области/MAX
Микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На автодороге Апатиты — Кировск водитель маршрутного автобуса съехал в кювет и опрокинул машину на бок.
  • Госпитализированы три человека, в том числе 8-летняя девочка.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.
МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Кировске Мурманской области, где пострадали несколько человек, сообщило ведомство.
В воскресенье стало известно о том, что на автодороге АпатитыКировск водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, съехал в кювет, после чего маршрутка опрокинулась на бок. По данным ГАИ по региону, госпитализированы три человека, в том числе 8-летняя девочка. В ведомстве уточнили, что водитель был трезв, а ДТП произошло из-за ухудшения его самочувствия.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Мурманской области", - говорится в канале СК РФ в "Макс".
В сообщении уточняется, что следственные органы СК России по Мурманской области проводят проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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ПроисшествияРоссияКировскМурманская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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