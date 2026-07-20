Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП в Мурманской области

МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Кировске Мурманской области, где пострадали несколько человек, сообщило ведомство.