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В Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней - РИА Новости, 20.07.2026
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23:07 20.07.2026
В Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней

МЧС: в Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника группировки МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 70 домов и 74 приусадебных участка попали в зону подтопления в результате сильных дождей в Пермском крае.
  • Подтопление зафиксировано в Октябрьском и Уинском округах, пострадавших нет, ожидается спад уровня воды.
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Более 70 домов и участков попали в зону подтопления после мощных ливней в Пермском крае, люди не пострадали, сообщает краевое ГУ МЧС.
"В результате осадков в виде сильного дождя в зону подтопления попали в 2 муниципальных образованиях в 5 населенных пунктах 72 жилых дома и 74 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что речь идет о деревнях и поселке в Октябрьском и Уинском округах.
"Освободились от воды 5 приусадебных участков и 5 жилых домов в деревнях Адилева и Малый Сарс, Октябрьский округ. Пострадавших нет. На текущие сутки планируется спад уровня воды", - добавили в управлении.
В июле в Пермском крае наблюдались сильные и продолжительные дожди. Из-за непогоды 18 июля в Октябрьском округе ввели режим ЧС.
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