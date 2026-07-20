В Пермском крае более 70 домов попали в зону подтопления после ливней

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 70 домов и 74 приусадебных участка попали в зону подтопления в результате сильных дождей в Пермском крае.

Подтопление зафиксировано в Октябрьском и Уинском округах, пострадавших нет, ожидается спад уровня воды.

ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Более 70 домов и участков попали в зону подтопления после мощных ливней в Пермском крае, люди не пострадали, сообщает краевое ГУ МЧС.

"В результате осадков в виде сильного дождя в зону подтопления попали в 2 муниципальных образованиях в 5 населенных пунктах 72 жилых дома и 74 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о деревнях и поселке в Октябрьском и Уинском округах.

"Освободились от воды 5 приусадебных участков и 5 жилых домов в деревнях Адилева и Малый Сарс, Октябрьский округ. Пострадавших нет. На текущие сутки планируется спад уровня воды", - добавили в управлении.