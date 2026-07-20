На Ставрополье водитель сбил трех человек на пешеходном переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невинномысске водитель автомобиля Lada сбил трех пешеходов на пешеходном переходе.
- Все пострадавшие, включая двух несовершеннолетних, были доставлены в больницу.
- Прокуратура организовала проверку по факту аварии.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Lada сбил трех человек на пешеходном переходе в Невинномысске на Ставрополье, все трое пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних, попали в больницу, сообщила региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, около 18.57 мск в понедельник водитель автомобиля Lada на улице Калинина в Невинномысске совершил наезд на 18-летнего, 17-летнего и семилетнего пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
"В результате автоаварии все трое пешеходов (девушки, местные жительницы) с травмами доставлены в отделение городской больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за рулем автомобиля находился 25-летний житель Краснодарского края, который ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Во время аварии, по информации госавтоинспекции, он был трезв.
В региональной прокуратуре сообщили, что по факту аварии организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних.
По данным надзорного органа, в результате ДТП семилетняя девочка получила тяжелые травмы, а два других пешехода - ушибы.