В Воронежской области обнаружили тела женщины и младенца

Краткий пересказ от РИА ИИ В квартире города Нововоронежа обнаружены тела новорожденного ребенка и его 30-летней матери.

На теле новорожденного мальчика обнаружены следы насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Тела женщины и ее новорожденного ребенка обнаружены в квартире в Воронежской области, причины и обстоятельства их смерти выясняются, сообщили прокуратура региона и СУСК.

"В квартире одного из домов города Нововоронежа обнаружены тела новорожденного ребенка и его 30-летней матери. По предварительным данным у женщины на дому произошли роды, вызванные приемом медицинских препаратов. Причиной смерти матери стала внезапная смерть. Женщина состояла на профилактическом учете в полиции", - говорится в сообщении прокуратуры Воронежской области

По данным СУСК по региону, на теле новорожденного мальчика обнаружены следы насильственной смерти.

"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - информирует СУСК.