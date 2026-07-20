При пожаре на крыше дома в центре Москвы никто не пострадал

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Информация о пострадавших при пожаре на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.