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При пожаре на крыше дома в центре Москвы никто не пострадал - РИА Новости, 20.07.2026
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15:42 20.07.2026
При пожаре на крыше дома в центре Москвы никто не пострадал

При пожаре на крыше жилого дома в центре Москвы никто не пострадал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПожар в центре Москвы
Пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пожар в центре Москвы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Информация о пострадавших при пожаре на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы не поступала, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара возросла до 400 "квадратов".
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