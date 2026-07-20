Стала известна возможная причина массового отравления на Ставрополье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На базе отдыха на Ставрополье произошло массовое отравление, за медпомощью обратились 80 человек.
- 53 человека были госпитализированы в 10 больниц края.
- Причиной отравления предварительно стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в зараженных куриных окорочках, поставленных с базы одного из предприятий в Невинномысске.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Причиной массового отравления на базе отдыха на Ставрополье, по предварительным данным, стали зараженные окорочка, поставленные с базы одного из предприятий в Невинномысске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщили агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. По данным регионального минздрава, в 10 больниц края были госпитализированы 53 человека. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления. Причиной массового заболевания, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.
"По предварительным данным, причиной отравления стали зараженные куриные окорочка, которые были поставлены из невинномысского филиала одного из краевых предприятий", - сказал собеседник агентства.