Стала известна возможная причина массового отравления на Ставрополье

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Причиной массового отравления на базе отдыха на Ставрополье, по предварительным данным, стали зараженные окорочка, поставленные с базы одного из предприятий в Невинномысске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщили агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. По данным регионального минздрава, в 10 больниц края были госпитализированы 53 человека. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления. Причиной массового заболевания, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.