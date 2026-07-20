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Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 97 человек - РИА Новости, 20.07.2026
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18:43 20.07.2026
Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 97 человек

СК: число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 97 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число обратившихся к медикам в результате отравления на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек.
  • Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза.
  • Его обнаружили в пробах готовых блюд, замороженных продуктов, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Число обратившихся к медикам в результате отравления на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек, сообщили в СУ СК РФ по региону.
В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщали ранее агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. По данным регионального минздрава, в 10 больницах края были госпитализированы 53 человека. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.
Причиной массового заболевания, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что это могли быть окорочка, поставленные с базы одного из предприятий в Невинномысске.
"В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса. Им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, были госпитализированы в Новоселицкую больницу.
"На сегодняшний день 7 госпитализированных выписаны в связи с улучшением самочувствия, 2 продолжают стационарное лечение", - уточнили в СУ СК РФ.
В управлении добавили, что возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в пробах готовых блюд, а также в замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока.
"По окончании лабораторных исследований будет установлен очаг распространения инфекции", - добавили в ведомстве.
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