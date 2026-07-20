Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 97 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Число обратившихся к медикам в результате отравления на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек.

Предварительно причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза.

Его обнаружили в пробах готовых блюд, замороженных продуктов, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока.

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Число обратившихся к медикам в результате отравления на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек, сообщили в СУ СК РФ по региону.

В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Как сообщали ранее агентству в правоохранительных органах региона, за медпомощью обратились 80 человек. По данным регионального минздрава, в 10 больницах края были госпитализированы 53 человека. Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления.

Причиной массового заболевания, предварительно, стал возбудитель сальмонеллеза. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что это могли быть окорочка, поставленные с базы одного из предприятий в Невинномысске.

"В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса. Им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, были госпитализированы в Новоселицкую больницу.

"На сегодняшний день 7 госпитализированных выписаны в связи с улучшением самочувствия, 2 продолжают стационарное лечение", - уточнили в СУ СК РФ.

В управлении добавили, что возбудитель сальмонеллеза был обнаружен в пробах готовых блюд, а также в замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока.