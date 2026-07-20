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Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок между Россией и Китаем - РИА Новости, 20.07.2026
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Туризм
 
18:26 20.07.2026
Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок между Россией и Китаем

РИА Новости: Чернышенко ожидает 6 млн турпоездок между РФ и КНР к концу 2027 г

© Фото предоставлено аппаратом вице-премьераЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото предоставлено аппаратом вице-премьера
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чернышенко заявил, что к концу 2027 года ожидается около шести миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем.
  • Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
  • За первый квартал текущего года рост потока российских туристов в Китай составил 60 %, а китайских в Россию — 25 %.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Порядка шести миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем ожидается к концу 2027 года, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
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"Отмечу, что уже за первый квартал этого года рост потока российских туристов в Китай составил 60%, а китайских в Россию – 25%. К концу 2027 года ожидаем до 6 миллионов взаимных поездок", - сказал Чернышенко.
По его словам, в прошлом году в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, при этом около одного миллиона китайских граждан посетили Россию.
Вице-премьер подчеркнул, что продление безвизового режима еще раз подтверждает стратегическое партнерство между странами, которое закреплено в документах и реализуется на деле.
"На днях исполнилось 25 лет подписанию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – именно такие действия являются ярким подтверждением его работы", - заключил он.
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