Краткий пересказ от РИА ИИ Чернышенко заявил, что к концу 2027 года ожидается около шести миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем.

Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.

За первый квартал текущего года рост потока российских туристов в Китай составил 60 %, а китайских в Россию — 25 %.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Порядка шести миллионов взаимных туристических поездок между Россией и Китаем ожидается к концу 2027 года, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в Россию для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.

« "Отмечу, что уже за первый квартал этого года рост потока российских туристов в Китай составил 60%, а китайских в Россию – 25%. К концу 2027 года ожидаем до 6 миллионов взаимных поездок", - сказал Чернышенко.

По его словам, в прошлом году в Китае побывали порядка двух миллионов россиян, при этом около одного миллиона китайских граждан посетили Россию.

Вице-премьер подчеркнул, что продление безвизового режима еще раз подтверждает стратегическое партнерство между странами, которое закреплено в документах и реализуется на деле.