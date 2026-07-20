ВС России поразили склады и суда с военными грузами на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.
- Удары наносили по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ.
- С их помощью противник осуществляет доставку вооружений.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщило Минобороны.
Целями ударных беспилотников стали:
- два сухогруза в порту Одесса, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ;
- объекты инфраструктуры в порту Черноморск, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных поставок;
- балкер и сухогруз на переходе морем в нескольких километрах от поселка Затока, доставлявшие грузы для боевиков в порт Черноморск.
Как ранее сегодня уточнял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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22 июня 2022, 17:18