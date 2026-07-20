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ВС России поразили склады и суда с военными грузами на Украине - РИА Новости, 20.07.2026
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18:16 20.07.2026 (обновлено: 19:40 20.07.2026)
ВС России поразили склады и суда с военными грузами на Украине

ВС России поразили склады ВСУ и суда, доставлявшие оружие на Украину

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.
  • Удары наносили по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ.
  • С их помощью противник осуществляет доставку вооружений.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, сообщило Минобороны.
"Продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", — рассказали там.
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Целями ударных беспилотников стали:
  • два сухогруза в порту Одесса, из которых разгружали продукцию военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ;
  • объекты инфраструктуры в порту Черноморск, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных поставок;
  • балкер и сухогруз на переходе морем в нескольких километрах от поселка Затока, доставлявшие грузы для боевиков в порт Черноморск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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Как ранее сегодня уточнял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре в целях снижения военно-экономического потенциала противника. При этом российские бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдесская областьБезопасностьУкраинаЧерноморскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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