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Буданова* хотели назначить главой Минобороны Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2026
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21:38 20.07.2026
Буданова* хотели назначить главой Минобороны Украины, пишут СМИ

Economist: Буданова хотели назначить главой МО Украины после отставки Федорова

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* рассматривали как кандидата на пост главы МО Украины после отставки Михаила Федорова.
  • В Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* хотели назначить на пост главы МО Украины после отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова, сообщает журнал Economist.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили.
«

"В какой-то момент рассматривалась идея назначить министром обороны Кирилла Буданова*", - говорится в публикации.

Как отмечается, в конечном счете Зеленский поручил Евгению Хмаре, на тот момент исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины, исполнять обязанности главы МО.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Зеленский назначил Буданова* главой своего офиса
2 января, 15:05
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАлександр СырскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
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