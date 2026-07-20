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Новый премьер Британии Бернем пообещал стране большие изменения - РИА Новости, 20.07.2026
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14:56 20.07.2026 (обновлено: 16:50 20.07.2026)
Новый премьер Британии Бернем пообещал стране большие изменения

Новый премьер Британии Бернем пообещал стране самые большие изменения за 40 лет

© REUTERS / Henry NichollsЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал осуществить масштабные изменения в политике и экономике страны.
  • По словам Бернема, эти изменения станут самыми значительными за последние 40 лет.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем пообещал в своей первой речи на посту "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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"Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, осуществив самые масштабные изменения за последние 40 лет, создав новую политическую модель и новую экономическую модель", - сказал он, выступая с трибуны у официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит, трансляцию речи ведут британские СМИ.
Бернем добавил, что Великобритания сделала несколько неверных поворотов в 1980-х годах.
"Политическая власть была централизована, экономическая власть приватизирована. Значительная часть страны деиндустриализировалась и до сих пор не оправилась от последствий. Многие чувствуют, что продолжают приходить в упадок и не в состоянии изменить ситуацию", - отметил политик.
Новый премьер пообещал в этой связи изменить британскую политику, сделав ее "более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков".
Ранее король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера, а Бернем официально вступил в должность. Британский монарх попросил его сформировать правительство.
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