Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал осуществить масштабные изменения в политике и экономике страны.

По словам Бернема, эти изменения станут самыми значительными за последние 40 лет.

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Великобритании Энди Бернем пообещал в своей первой речи на посту "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.

« "Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании , осуществив самые масштабные изменения за последние 40 лет, создав новую политическую модель и новую экономическую модель", - сказал он, выступая с трибуны у официальной резиденции премьера Британии на Даунинг-стрит, трансляцию речи ведут британские СМИ.

Бернем добавил, что Великобритания сделала несколько неверных поворотов в 1980-х годах.

"Политическая власть была централизована, экономическая власть приватизирована. Значительная часть страны деиндустриализировалась и до сих пор не оправилась от последствий. Многие чувствуют, что продолжают приходить в упадок и не в состоянии изменить ситуацию", - отметил политик.

Новый премьер пообещал в этой связи изменить британскую политику, сделав ее "более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков".