ПВО России за 12 часов перехватили 161 украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 161 украинский беспилотник.
- Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 161 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.