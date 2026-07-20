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ПВО России за 12 часов перехватили 161 украинский БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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21:09 20.07.2026 (обновлено: 21:16 20.07.2026)
ПВО России за 12 часов перехватили 161 украинский БПЛА

МО: ПВО России за 12 часов перехватили 161 украинский БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК
Боевое дежурство ЗРК - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за 12 часов уничтожили 161 украинский беспилотник.
  • Беспилотники были сбиты над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 161 украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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