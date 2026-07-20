ПВО России за 12 часов перехватили 161 украинский БПЛА

"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.