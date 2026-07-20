Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА.
- МЧС призвало жителей сохранять спокойствие и искать укрытие при появлении летательного аппарата.
БРЯНСК, 20 июл – РИА Новости. Угрозу атаки БПЛА объявили в Ивановской области, сообщает МЧС региона.
"Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
МЧС призвало жителей сохранять спокойствие, а при появлении летательного аппарата найти безопасное укрытие.
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