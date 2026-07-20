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Над Тульской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 20.07.2026
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14:35 20.07.2026
Над Тульской областью сбили беспилотник

Миляев: над Тульской областью уничтожили еще один беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Тульской областью уничтожен еще один украинский беспилотник, пострадавших нет.
  • Ранее губернатор сообщал об уничтожении 19 беспилотников, при этом в Ясногорском и Киреевском районах были зафиксированы повреждения остекления зданий и автомобилей, а также тепличного комплекса.
ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожили над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще 1 украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор в "Максе".
Ранее он сообщал об уничтожении ночью и утром 19 беспилотников на территории Тульской области. Глава ситуационного центра губернатор региона Андрей Журавлев добавлял на оперативном совещании правительства, что в результате атак повреждено остекление в нескольких домах и припаркованных автомобилях в Ясногорском районе, а также тепличного комплекса в Киреевском районе. Один из сотрудников комплекса обратился в медучреждение с легкими ранениями, но от госпитализации отказался.
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БезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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