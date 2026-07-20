В Тульской области при атаке украинского беспилотника ранен человек

ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Один человек получил легкие ранения в результате атаки БПЛА по тепличному комплексу в Киреевском районе Тульской области, он самостоятельно обратился в медучреждение, но отказался от госпитализации, сообщил глава ситуационного центра губернатора региона Андрей Журавлев.