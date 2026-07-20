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В Тульской области при атаке украинского беспилотника ранен человек - РИА Новости, 20.07.2026
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11:44 20.07.2026
В Тульской области при атаке украинского беспилотника ранен человек

Журавлев: в Тульской области при атаке БПЛА ВСУ ранен человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киреевском районе Тульской области в результате атаки БПЛА повреждено остекление в тепличном комплексе.
  • Сотрудник тепличного комплекса получил легкое ранение и отказался от госпитализации.
  • В Ясногорском районе повреждено остекление в нескольких домах и припаркованных автомобилях.
ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Один человек получил легкие ранения в результате атаки БПЛА по тепличному комплексу в Киреевском районе Тульской области, он самостоятельно обратился в медучреждение, но отказался от госпитализации, сообщил глава ситуационного центра губернатора региона Андрей Журавлев.
"По оперативным данным, также зафиксировано повреждение остекления в тепличном комплексе одного из предприятий на территории Киреевского района. Также у нас зафиксировано самообращение сотрудника предприятия в Киреевскую ЦРБ. Легкое ранение, отказ от госпитализации, отпущен домой", - доложил Журавлев на оперативном совещании регионального правительства о последствиях атак украинских беспилотников за минувшие сутки.
По его словам, в Ясногорском районе зафиксированы повреждения остекления в нескольких домах и припаркованных автомобилях. Сотрудники администрации проводят подворовый обход для оценки причиненного БПЛА ущерба.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об уничтожении 19 беспилотников. За минувшую ночь в регионе дважды объявляли ракетную опасность, беспилотная опасность продолжается действовать.
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