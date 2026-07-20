В Тульской области при атаке украинского беспилотника ранен человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киреевском районе Тульской области в результате атаки БПЛА повреждено остекление в тепличном комплексе.
- Сотрудник тепличного комплекса получил легкое ранение и отказался от госпитализации.
- В Ясногорском районе повреждено остекление в нескольких домах и припаркованных автомобилях.
ТУЛА, 20 июл - РИА Новости. Один человек получил легкие ранения в результате атаки БПЛА по тепличному комплексу в Киреевском районе Тульской области, он самостоятельно обратился в медучреждение, но отказался от госпитализации, сообщил глава ситуационного центра губернатора региона Андрей Журавлев.
"По оперативным данным, также зафиксировано повреждение остекления в тепличном комплексе одного из предприятий на территории Киреевского района. Также у нас зафиксировано самообращение сотрудника предприятия в Киреевскую ЦРБ. Легкое ранение, отказ от госпитализации, отпущен домой", - доложил Журавлев на оперативном совещании регионального правительства о последствиях атак украинских беспилотников за минувшие сутки.
По его словам, в Ясногорском районе зафиксированы повреждения остекления в нескольких домах и припаркованных автомобилях. Сотрудники администрации проводят подворовый обход для оценки причиненного БПЛА ущерба.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об уничтожении 19 беспилотников. За минувшую ночь в регионе дважды объявляли ракетную опасность, беспилотная опасность продолжается действовать.