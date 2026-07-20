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В Курской области за сутки сбили более 140 украинских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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10:47 20.07.2026
В Курской области за сутки сбили более 140 украинских БПЛА

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили более 140 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве
Военнослужащий на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито более 140 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 33 раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области и 24 раза атаковали регион с помощью сбросов с БПЛА.
  • В результате атак ВСУ в Курской области повреждены здания и автомобили, есть пострадавшие: девять человек ранены, погиб 20-летний житель Мурманска.
КУРСК, 20 июл - РИА Новости. Более 140 украинских беспилотников различного типа сбито над территорией Курской области за прошедшие сутки, 33 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области, 24 раза вражеские БПЛА атаковали регион с помощью сбросов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В понедельник Хинштейн сообщал, что за прошедшие сутки девять человек ранены в результате атак ВСУ на Курскую область, 20-летний житель города Мурманска погиб.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 19 июля до 9.00 20 июля сбито 145 вражеских беспилотников различного типа. Тридцать три раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 24 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В селе Кострова Рыльского района повреждены крыша, остекление, стена зерносушильного комплекса, зерноочистительная машина и зерносушилка. В хуторе Фонов поврежден платежный терминал АЗС. В деревне Рыжевка уничтожены сарай, автомобиль и частный дом", - перечислил глава региона.
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