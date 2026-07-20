Над Брянской областью за сутки уничтожили сто украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки на территории Брянской области уничтожили 100 украинских БПЛА.
- Беспилотники сбивались подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянским линейным отделом МВД России на транспорте и региональными спецподразделениями Росгвардии.
БРЯНСК, 20 июл - РИА Новости. Сто украинских БПЛА уничтожено за сутки на Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 100 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора уточнил, что беспилотники сбивались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и региональными спецподразделениями Росгвардии.