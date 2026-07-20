При атаке БПЛА в Домодедово пострадали граждане Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Московскую область, основные последствия были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
- Среди пострадавших от атаки шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу, в том числе три гражданина Китая.
- В результате атаки произошли возгорания в Подольске, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный дом.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Среди шестерых пострадавших от атаки БПЛА, госпитализированных в Домодедовскую больницу, три гражданина Китая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он также добавил, что в Одинцовском округе 11-летней девочке была диагностирована острая реакция на стресс, однако госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, по словам Воробьева, в Подольске пострадали две женщины: пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, а вторая женщина от госпитализации отказалась.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на регион, основные последствия были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно, один человек получил травмы в Домодедове, еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник. Также, как сообщала глава Домодедово Евгения Хрусталева, шесть человек были госпитализированы.