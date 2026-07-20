При атаке БПЛА в Домодедово пострадали граждане Китая

Он также добавил, что в Одинцовском округе 11-летней девочке была диагностирована острая реакция на стресс, однако госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, по словам Воробьева, в Подольске пострадали две женщины: пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, а вторая женщина от госпитализации отказалась.