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При атаке БПЛА в Домодедово пострадали граждане Китая - РИА Новости, 20.07.2026
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09:48 20.07.2026 (обновлено: 11:17 20.07.2026)
При атаке БПЛА в Домодедово пострадали граждане Китая

Торих граждан Китая госпитализировали после атаки БПЛА на Подмосковье

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Московскую область, основные последствия были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.
  • Среди пострадавших от атаки шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу, в том числе три гражданина Китая.
  • В результате атаки произошли возгорания в Подольске, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный дом.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Среди шестерых пострадавших от атаки БПЛА, госпитализированных в Домодедовскую больницу, три гражданина Китая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он также добавил, что в Одинцовском округе 11-летней девочке была диагностирована острая реакция на стресс, однако госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, по словам Воробьева, в Подольске пострадали две женщины: пациентке с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, а вторая женщина от госпитализации отказалась.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО ночью отразили атаку БПЛА на регион, основные последствия были зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Так, возгорания произошли в Подольске, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Предварительно, один человек получил травмы в Домодедове, еще один пострадал на трассе М-4, где упал беспилотник. Также, как сообщала глава Домодедово Евгения Хрусталева, шесть человек были госпитализированы.
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